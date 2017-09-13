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Влада Індії заблокувала соцмережу "Вконтакті"

Блокування введено тимчасово
Індійська влада заблокували соціальну мережу "ВКонтакте" через суїцидальної гри "Синій кит".
Влада Індії заблокувала соцмережу "Вконтакті" Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

"Ми знаємо, що соцмережа використовувалася "Синім китом" і раніше, і намагаємося визначити, наскільки поширена гра зараз", - цитує видання The Times of India слова представника міністерства електроніки та інформаційних технологій країни.

У міністерстві уточнюється, що блокування тимчасове, слідчі вивчають випадки самогубств і дії злочинців.

У свою чергу, юристи "ВКонтакте" заявили RNS, що вивчають правомірність блокування соціальної мережі в Індії.

"Ми не отримували ніяких офіційних запитів від індійських компаній і державних органів", - сказали співрозмовники видання.

Як повідомляв iPress.ua, у серпні в Індії чотирьох людей заарештовано за підозрою в причетності до витоку епізоду серіалу "Гра престолів".

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13 09 2017 15:41
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