Влада Індії заборонила викидати сміття у річку Ганг

Річка Ганг є однією з найбрудніших у світі

Суд Індії заборонив викидати сміття ближче, ніж за 500 метрів від берега ‎священної річки Ганг, яка входить у списки найбрудніших водотоків у світі.

Як передає BBC Україна, Вищий суд Індії із питань довкілля встановив штраф за викидання сміття у Ганг у майже $800.‎

Окрім того, суд постановив прибрати у штаті Уттар-Прадеш сотні шкіряних фабрик, які розміщені біля берегової лінії та забруднюють воду хімікатами і промисловим сміттям.

Нагадаємо, що влада Індії прирівняла річку Ганг та її найдовшу притоку Ямуна до "живих істот" для того, щоб захистити від забруднення.

Річка Ганг вважається священною для індусів. Через це індуси здійснюють паломництва до неї, проводять обрядові купання та кремації. Однак забруднення ‎індустріальним сміттям і мертвими тілами зробило її однією з найбрудніших річок у світі.

Нагадаємо, у Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.