Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Влада Індії заборонила викидати сміття у річку Ганг

Річка Ганг є однією з найбрудніших у світі
Суд Індії заборонив викидати сміття ближче, ніж за 500 метрів від берега ‎священної річки Ганг, яка входить у списки найбрудніших водотоків у світі.
Влада Індії заборонила викидати сміття у річку Ганг Фото: ЕРА

Як передає BBC Україна, Вищий суд Індії із питань довкілля встановив штраф за викидання сміття у Ганг у майже $800.‎

Окрім того, суд постановив прибрати у штаті Уттар-Прадеш сотні шкіряних фабрик, які розміщені біля берегової лінії та забруднюють воду хімікатами і промисловим сміттям.

Нагадаємо, що влада Індії прирівняла річку Ганг та її найдовшу притоку Ямуна до "живих істот" для того, щоб захистити від забруднення.

Річка Ганг вважається священною для індусів. Через це індуси здійснюють паломництва до неї, проводять обрядові купання та кремації. Однак забруднення ‎індустріальним сміттям і мертвими тілами зробило її однією з найбрудніших річок у світі.

Нагадаємо, у Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2017 23:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.