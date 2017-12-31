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Влада Ірану заблокувала доступ до Інтернету, Telegram і Instagram

Рішення назвали тимчасовим
В Ірані влада країни заблокувала доступ до месенджеру Telegram і соціальної мережі Instagram. Про це повідомляє Associated Press.
Влада Ірану заблокувала доступ до Інтернету, Telegram і Instagram Фото: Reuters

Повідомлення про блокування було опубліковано на сайті державного телебачення. Джерело агентства заявило, що рішення було прийнято "з метою підтримки миру і безпеки громадян" і є тимчасовим. Про це повідомляє Associated Press.

Крім того, за інформацією ЗМІ, в 17 містах країни також заблокований доступ до Інтернету.

Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані проходять в кількох містах країни. За останні три доби заарештовані десятки осіб, є інформація про загибель двох демонстрантів.

Хвиля антиурядових демонстрацій, викликана, зокрема, невдоволенням економічними труднощами і корупцією, стала найбільшою з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що послідували за спірним переобранням тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Сполучені Штати засудили десятки арештів протестуючих, про які повідомляють іранські ЗМІ з четверга.

Президент Дональд Трамп написав в Твіттері: "Весь світ розуміє, що хороші люди в Ірані хочуть змін і, крім величезної військової могутності Сполучених Штатів, цих людей найбільше бояться їх лідери".

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31 12 2017 16:41
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