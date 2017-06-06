Влада Катару виплатила міжнародним терористам $1 млрд викупу, - ЗМІ
Катар передав викуп, щоб звільнити 26 членів королівської сім'ї, які вирушили на соколине полювання на південь Іраку і були захоплені там в полон терористами, та 50 осіб, захоплених бойовиками в Сирії, повідомляє The Financial Times з посиланням на представників катарського уряду та командирів військових груп.
Повідомляється, що виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.
Угода, яка була укладена в квітні, посилила занепокоєність серед сусідів Катару щодо ролі маленької та багатої на газ держави в регіоні, охопленого конфлітками.
Особа, близька до катарського уряду визнала, що "платежі" були зроблені.
За даними The Financial Times, близько $700 млн було виплачено особам з Ірану та регіональним шиїтським бойовикам, яких вони підтримують. Також, від $200 млн до $300 млн були виплачені ісламістським групам в Сирії, більшість з яких пов'язані з "Тахрір аль-Шам", групою, що має зв'язки з "Аль-Каїдою".
Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
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