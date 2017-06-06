Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Влада Катару виплатила міжнародним терористам $1 млрд викупу, - ЗМІ

Виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки
Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
Влада Катару виплатила міжнародним терористам $1 млрд викупу, - ЗМІ Фото: AP Photo / Kamran Jebreil

Катар передав викуп, щоб звільнити 26 членів королівської сім'ї, які вирушили на соколине полювання на південь Іраку і були захоплені там в полон терористами, та 50 осіб, захоплених бойовиками в Сирії, повідомляє The Financial Times з посиланням на представників катарського уряду та командирів військових груп.

Повідомляється, що виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

Угода, яка була укладена в квітні, посилила занепокоєність серед сусідів Катару щодо ролі маленької та багатої на газ держави в регіоні, охопленого конфлітками.

Особа, близька до катарського уряду визнала, що "платежі" були зроблені.

За даними The Financial Times, близько $700 млн було виплачено особам з Ірану та регіональним шиїтським бойовикам, яких вони підтримують. Також, від $200 млн до $300 млн були виплачені ісламістським групам в Сирії, більшість з яких пов'язані з "Тахрір аль-Шам", групою, що має зв'язки з "Аль-Каїдою".

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.