Влада Катару виплатила міжнародним терористам $1 млрд викупу, - ЗМІ

Виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки

Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Катар передав викуп, щоб звільнити 26 членів королівської сім'ї, які вирушили на соколине полювання на південь Іраку і були захоплені там в полон терористами, та 50 осіб, захоплених бойовиками в Сирії, повідомляє The Financial Times з посиланням на представників катарського уряду та командирів військових груп.

Повідомляється, що виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з "Аль-Каїдою" та представникам іранських сил безпеки.

Угода, яка була укладена в квітні, посилила занепокоєність серед сусідів Катару щодо ролі маленької та багатої на газ держави в регіоні, охопленого конфлітками.

Особа, близька до катарського уряду визнала, що "платежі" були зроблені.

За даними The Financial Times, близько $700 млн було виплачено особам з Ірану та регіональним шиїтським бойовикам, яких вони підтримують. Також, від $200 млн до $300 млн були виплачені ісламістським групам в Сирії, більшість з яких пов'язані з "Тахрір аль-Шам", групою, що має зв'язки з "Аль-Каїдою".

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".