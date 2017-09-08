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Влада КНДР відпустила канадського пастора, якого засудили довічно

Він був затриманий в лютому 2015 року з обвинуваченням у підривній діяльності
Влада Північної Кореї звільнила пастора Лім Хен Су з Канади, засудженого в 2015 році до довічного ув'язнення за "підривну діяльність проти держави".
Влада КНДР відпустила канадського пастора, якого засудили довічно Фото: reuters.com

Лім Хен Сун був звільнений "з гуманітарних міркувань" за рішенням Центрального суду КНДР - вищого органу судової влади в країні. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на північнокорейське агентство.

Ніяких інших подробиць, в тому числі, чи залишив уже канадець Північну Корею, агентство не повідомило.

Лім Хен Сун, який займався благодійною діяльністю, з 1997 року в цілому відвідав Північну Корею понад сто разів.

Він був затриманий в лютому 2015 року з обвинуваченням у підривній діяльності. Згодом, телебачення КНДР показало відеозапис, де Лім Хен Су заявляв, що визнає свою провину. У січні 2016 рік північнокорейський суд засудив його до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, американський уряд фактично заборонив своїм громадянам їхати Північну Корею. Американців, які зараз знаходяться в КНДР, влада закликала виправити цю ситуацію до 1 вересня.

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09 08 2017 16:31
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