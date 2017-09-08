Влада КНДР відпустила канадського пастора, якого засудили довічно
Лім Хен Сун був звільнений "з гуманітарних міркувань" за рішенням Центрального суду КНДР - вищого органу судової влади в країні. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на північнокорейське агентство.
Ніяких інших подробиць, в тому числі, чи залишив уже канадець Північну Корею, агентство не повідомило.
Лім Хен Сун, який займався благодійною діяльністю, з 1997 року в цілому відвідав Північну Корею понад сто разів.
Він був затриманий в лютому 2015 року з обвинуваченням у підривній діяльності. Згодом, телебачення КНДР показало відеозапис, де Лім Хен Су заявляв, що визнає свою провину. У січні 2016 рік північнокорейський суд засудив його до довічного ув'язнення.
Нагадаємо, американський уряд фактично заборонив своїм громадянам їхати Північну Корею. Американців, які зараз знаходяться в КНДР, влада закликала виправити цю ситуацію до 1 вересня.
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