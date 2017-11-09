Окупаційна влада Криму засудила Чийгоза до восьми років ув’язнення

Його звинуватили в організації масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року в Сімферополі — у переддень референдуму про входження Криму до складу Росії, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. Раніше смертельно хворій матері Чийгоза пропонували самій їхати до сина в СІЗО.

22 червня так званий "Верховний суд Криму" до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.