Окупаційна влада Криму засудила Чийгоза до восьми років ув’язнення
Його звинуватили в організації масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року в Сімферополі — у переддень референдуму про входження Криму до складу Росії, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.
Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.
20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю. Раніше смертельно хворій матері Чийгоза пропонували самій їхати до сина в СІЗО.
22 червня так званий "Верховний суд Криму" до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.
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