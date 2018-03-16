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Влада Києва обмежує в'їзд великогабаритного транспорту до міста

Режим обмеження діятиме до окремого розпорядження, враховуючи погодні умови і ситуацію на дорогах
У п'ятницю, 16 березня, з 19:00 і до понеділка, 19 березня, у зв'язку зі складними погодними умовами вводиться режим обмеження в'їзду великовантажного і великовантажного транспорту до столиці.
Влада Києва обмежує в Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник під час засідання міського оперативного штабу з ліквідації НС.

"Так, режим обмеження в'їзду передбачає, що відповідні служби будуть оперативно ухвалювати рішення про заборону чи дозвіл на проїзд вантажівок до міста, виходячи з погодних умов. За словами першого заступника голови КМДА, це допоможе уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки", - повідомляє прес-служба КМДА.

Режим обмеження діятиме до окремого розпорядження, враховуючи погодні умови і ситуацію на дорогах.

Крім цього в міськадміністрації запевняють, що всі профільні комунальні служби міста приведені до максимальної готовності для прибирання снігу. Крім того, міська влада звернулася до Міноборони і МВС з проханням у разі необхідності (за зверненням районних адміністрацій) залучати спецтехніку і особовий склад до збирання автомобільних доріг, тротуарів, переходів тощо.

"Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважають розчищати дороги від снігу, прибиратимуть евакуатори. Також міська влада переконливо просить киян під час негоди не користуватися особистим авто і, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, особливо для поїздок до центральної частини міста", - йдеться в повідомленні.

Поворозник зазначив, що в разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватимуть оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем.

"Передусім це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Про що буде повідомлено окремо", - йдеться в інформації. Перший заступник голови КМДА просить киян уважно стежити за повідомленнями міської влади і дотримуватися рекомендацій фахівців.

Нагадаємо, унаслідок активного циклону з вечора 16 березня, а також 17 і 19 березня в столиці очікується сильний сніг, що призведе до утворення сукупного снігового покриву до 25-30 см. Ситуація ускладниться через пориви північно-східного вітру 15- 18 м/с, хуртовини, ожеледь і зниження температури до 3-8 ° морозу.

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16 03 2018 15:58
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