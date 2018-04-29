Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Влада Києва витратить додатково 1,2 мільярда на ремонт доріг

Ще 120 млн гривень депутати направили на відновлення міжквартальних проїздів
Київська міська рада внесла зміни до бюджету міста Києва на 2018 рік і виділила додатково 1,2 мільярда гривень на будівництво, ремонт і реконструкцію доріг.
Влада Києва витратить додатково 1,2 мільярда на ремонт доріг Фото: з вільних джерел

"Залишки бюджетних коштів на початок року становлять 3 млрд гривень. Ще 800 млн гривень столиця отримає від митного експерименту. І додаткові 620 млн гривень - від перевиконання дохідної частини бюджету в першому кварталі 2018 року. Плюс державні субвенції. Тому у Києва з'явилася можливість збільшити фінансування на ті чи інші галузі і об'єкти", - прокоментував голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков, йдеться на офіційному сайті Київради.

Нагадаємо, що в кінці минулого року Верховна Рада продовжила ще на один рік - до 1 січня 2019 року - дію експерименту, в рамках якого частина коштів від перевиконання планів регіональних митниць зі збору коштів спрямовується до спецфонду регіональних бюджетів для ремонту доріг.

Державна фіскальна служба перерахувала в рамках митного експерименту регіонам 12,312 млрд гривень в 2017 році.

Лідером стала Одеська митниця, яка направила до місцевого бюджету 2,35 млрд гривень, далі йдуть Київська - 1,884 млрд гривень, Львівська - 1,115 млрд гривень, Київська міська митниця - 1,039 млрд гривень, Донецька - 1,028 млрд гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2018 14:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
  • Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.