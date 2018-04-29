Влада Києва витратить додатково 1,2 мільярда на ремонт доріг
"Залишки бюджетних коштів на початок року становлять 3 млрд гривень. Ще 800 млн гривень столиця отримає від митного експерименту. І додаткові 620 млн гривень - від перевиконання дохідної частини бюджету в першому кварталі 2018 року. Плюс державні субвенції. Тому у Києва з'явилася можливість збільшити фінансування на ті чи інші галузі і об'єкти", - прокоментував голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков, йдеться на офіційному сайті Київради.
Нагадаємо, що в кінці минулого року Верховна Рада продовжила ще на один рік - до 1 січня 2019 року - дію експерименту, в рамках якого частина коштів від перевиконання планів регіональних митниць зі збору коштів спрямовується до спецфонду регіональних бюджетів для ремонту доріг.
Державна фіскальна служба перерахувала в рамках митного експерименту регіонам 12,312 млрд гривень в 2017 році.
Лідером стала Одеська митниця, яка направила до місцевого бюджету 2,35 млрд гривень, далі йдуть Київська - 1,884 млрд гривень, Львівська - 1,115 млрд гривень, Київська міська митниця - 1,039 млрд гривень, Донецька - 1,028 млрд гривень.
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