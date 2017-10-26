Влада Києва закликає прибрати намети з Грушевського

Столична влада отримує скарги від киян на перекриття проїжджої частини вулиці Грушевського, де учасники акції протесту встановили намети.

"Що стосується проведення протестних акцій, хочу зауважити, що ми з великою повагою ставимося до права людей проводити акції, але просимо, щоб організатори таких акцій мали повагу до інтересів киян, які повинні безпечно рухатися містом, мати можливість швидко пересуватися київськими дорогами і, якщо в цьому немає крайньої необхідності, то не перекривати дороги", – заявив секретар Київради Володимир Прокопів в ефірі 112 каналу, повідомляє "Укрінформ".

"Я особисто був на Грушевського, необхідності в перекритті дороги не було ніякої, ці намети стоять там порожні, і це критично впливає на транспортну інфраструктуру міста, тому що рухатися через центр практично неможливо. І ми готові вступати в переговори з організаторами цієї акції", – зазначив чиновник.

За словами Прокопіва, на сайті Київради навіть зареєстрована петиція з вимогою розблокувати проїжджу частину вулиці.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.