Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Влада Мозамбіку оголосила дефолт

Країна не має грошей для обслуговування держборгу
У середу, 18 січня, уряд Мозамбіку має переказати $59,8 млн своїм кредиторам, але міністерство фінансів Мозамбіку повідомило, що грошей нема.
Влада Мозамбіку оголосила дефолт Мозамбік, Дівчата несуть мішки зі сміттям на муніципальному сміттєзвалищі в Мапуту 14 жовтня. Фото: АFР

Мозамбік не зможе заплатити відсотки за євробонди.

У заяві міністерства йдеться, що здатність Мозамбіку розрахуватися з боргами у 2017 році дуже обмежена "і не дозволяє республіці здійснити виплату відсотків за бонди", інформує Bloomberg.

Папери, які Мозамбік зараз не може обслуговувати, були випущені на загальну суму $727 млн, їх слід погасити в січні 2023 року.

Зараз Мозамбік веде переговори з Міжнародним валютним фондом про відновлення кредитної програми, припиненої у квітні 2015 року. У жовтні 2015 року міністерство фінансів Мозамбіку попередило власників євробондів про необхідність провести реструктуризацію комерційного боргу.

Мозамбік розташований у Південно-Східній Африці. Країна незалежна з 1975 року. Її президент - Феліпе Ньюсі.

Відзначимо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про подолання переддефолтного стану української економіки, що відбилося в недавніх прогнозах рейтингового агентства Fitch.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2017 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat