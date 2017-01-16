Влада Мозамбіку оголосила дефолт

У середу, 18 січня, уряд Мозамбіку має переказати $59,8 млн своїм кредиторам, але міністерство фінансів Мозамбіку повідомило, що грошей нема.

Мозамбік, Дівчата несуть мішки зі сміттям на муніципальному сміттєзвалищі в Мапуту 14 жовтня. Фото: АFР

Мозамбік не зможе заплатити відсотки за євробонди.

У заяві міністерства йдеться, що здатність Мозамбіку розрахуватися з боргами у 2017 році дуже обмежена "і не дозволяє республіці здійснити виплату відсотків за бонди", інформує Bloomberg.

Папери, які Мозамбік зараз не може обслуговувати, були випущені на загальну суму $727 млн, їх слід погасити в січні 2023 року.

Зараз Мозамбік веде переговори з Міжнародним валютним фондом про відновлення кредитної програми, припиненої у квітні 2015 року. У жовтні 2015 року міністерство фінансів Мозамбіку попередило власників євробондів про необхідність провести реструктуризацію комерційного боргу.

Мозамбік розташований у Південно-Східній Африці. Країна незалежна з 1975 року. Її президент - Феліпе Ньюсі.

Відзначимо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про подолання переддефолтного стану української економіки, що відбилося в недавніх прогнозах рейтингового агентства Fitch.