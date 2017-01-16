Влада Мозамбіку оголосила дефолт
Мозамбік не зможе заплатити відсотки за євробонди.
У заяві міністерства йдеться, що здатність Мозамбіку розрахуватися з боргами у 2017 році дуже обмежена "і не дозволяє республіці здійснити виплату відсотків за бонди", інформує Bloomberg.
Папери, які Мозамбік зараз не може обслуговувати, були випущені на загальну суму $727 млн, їх слід погасити в січні 2023 року.
Зараз Мозамбік веде переговори з Міжнародним валютним фондом про відновлення кредитної програми, припиненої у квітні 2015 року. У жовтні 2015 року міністерство фінансів Мозамбіку попередило власників євробондів про необхідність провести реструктуризацію комерційного боргу.
Мозамбік розташований у Південно-Східній Африці. Країна незалежна з 1975 року. Її президент - Феліпе Ньюсі.
Відзначимо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про подолання переддефолтного стану української економіки, що відбилося в недавніх прогнозах рейтингового агентства Fitch.
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