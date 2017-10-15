Влада може мене депортувати і навіть убити, – Саакашвілі

Екс-глава Одеської ОДА, третій президент Грузії Міхеіл Сааашвілі заявив, що українська влада може його "депортувати і навіть вбити".

"Я точно знаю, що вони (влада) спробують мене позбутися. Вони можуть мене скрутити, депортувати ... навіть вбити, це не проблема! Я цього не боюся", – заявив Саакашвілі під час мітингу в Харкові 15 жовтня, пише "Інтерфакс-Україна".

Під час мітингу двічі відмовляла звукопідсилююча апаратура, від акустичних систем, а потім від пульта йшов дим. При цьому нардеп від БПП Сергій Лещенко заявив, що до проблем зі звуком причетна влада.

"Те, що зник звук, – пряма протидія влади. Ми перевірили кабель – цілий, техніка працює", – заявив він.

Коли після віче Саакашвілі вели до машини, невідомий у натовпі розпилив газ з балончика. Виникла суперечка між прихильниками і противниками політика, що супроводжувалася незначною штовханиною.

Згідно з повідомленням, на віче антикорупційних сил за участю лідера "Руху нових сил" прийшли 700-800 осіб.

Нагадаємо, 20 вересня на Майдані Незалежності у Києві оголосили про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію в підтримку великої політичної реформи. Акція запланована на 17 жовтня у Києві та всіх обласних центрах України. Екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що акція може бути безстроковою.