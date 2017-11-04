Влада Тайваню заборонила їсти котів і собак
За продаж, покупку або споживання м'яса собак чи котів штрафуватимуть від 50 тис. до 2 млн тайваньских доларів.
Тайвань - перша країна в Азії, яка прийняла такий закон. Про це повідомляє The China Post.
Поправки також посилюють покарання для тих, хто знущається над тваринами. Їм загрожує позбавлення волі до 2 років і штрафу від 200 тис. до 2 млн тайваньких дол. За повторне порушення можуть ув'язнити до п'яти років і оштрафувати від 500 тис. до 5 млн тайваньських доларів.
Власникам домашніх тварин заборонили їздити на скутерах, прив'язавши улюбленців до транспортного засобу.
Поправки, які ще повинні бути підписані урядом і адміністрацією президента, можуть вступити в силу вже до кінця цього місяця.
Нагадаємо, в Індії у західному штаті Гуджарат ухвалили закон, згідно з яким вбивство корів каратиметься довічним ув'язненням.
Як повідомляв iPress.ua, 4 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин). Згідно пояснювальної записки, документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства.
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