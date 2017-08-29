Влада Техасу попередила про можливий витік хімічних речовин
Про це повідомляє Houston Chronicle.
Жителям спочатку порадили не залишати свої будинки і не вмикати кондиціонери. Пізніше стало відомо, що поширення небезпечних речовин зупинено.
За інформацією газети, стався витік безводного хлороводню, який може привести до серйозного отруєння. Його використовують у виробництві гуми, хімікатів, металургії та переробленню нафти, відзначає видання.
Раніше через викликані ураганом "Харві" ушкодження стався витік нафти зі сховища, розташованого на схід від Х'юстона.
Ла Порт і Шорейкерс розташовані приблизно в 40 км від центру Х'юстона, який постраждав від повені через ураган "Харві".
Внаслідок стихійного лиха в Техасі загинули десять людей, а тисячі були евакуйовані із зон затоплення.
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Фото: ap.org
Нагадаємо, у Техасі ураган "Харві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.
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