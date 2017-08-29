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Влада Техасу попередила про можливий витік хімічних речовин

За інформацією ЗМІ, стався витік безводного хлороводню
Влада Техасу попередила жителів населеного пункту Шоракрс, розташованого приблизно в 40 км від найбільшого міста штату Х'юстона, про можливий витік неназваних хімічних речовин.
Влада Техасу попередила про можливий витік хімічних речовин Фото: ap.org

Про це повідомляє Houston Chronicle.

Жителям спочатку порадили не залишати свої будинки і не вмикати кондиціонери. Пізніше стало відомо, що поширення небезпечних речовин зупинено.

За інформацією газети, стався витік безводного хлороводню, який може привести до серйозного отруєння. Його використовують у виробництві гуми, хімікатів, металургії та переробленню нафти, відзначає видання.

Раніше через викликані ураганом "Харві" ушкодження стався витік нафти зі сховища, розташованого на схід від Х'юстона.

Ла Порт і Шорейкерс розташовані приблизно в 40 км від центру Х'юстона, який постраждав від повені через ураган "Харві".

Внаслідок стихійного лиха в Техасі загинули десять людей, а тисячі були евакуйовані із зон затоплення.


Фото: ap.org


Фото: ap.org


Фото: ap.org


Фото: ap.org

Нагадаємо, у Техасі ураган "Харві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.

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29 08 2017 09:45
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