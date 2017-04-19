Влада Туреччини відмовилася анулювати результати референдуму

Верховна виборча комісія (YSK) Туреччини відхилила 19 квітня всі заперечення опозиції з приводу результатів референдуму 16 квітня.

Як основна опозиційна Республіканська народна партія, так і третя за величиною в турецькому парламенті Народна демократична партія (орієнтується на курдів), представили правові заперечення у Виборчу комісію, головним чином через своє рішення не рахувати бюлетені без офіційних печаток недійсними.

Про це повідомляє Hurriyet.

19 квітня YSK заявив, що він проінспектував скарги заявників і відхилив їх всі. За відповідне рішення проголосували десять членів Комісії, проти – один.

Нагадаємо, що референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.