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Влада Туреччини відмовилася анулювати результати референдуму

Після оголошення результатів референдуму в Туреччині почалися протести
Верховна виборча комісія (YSK) Туреччини відхилила 19 квітня всі заперечення опозиції з приводу результатів референдуму 16 квітня.
Влада Туреччини відмовилася анулювати результати референдуму Фото: unian.ua

Як основна опозиційна Республіканська народна партія, так і третя за величиною в турецькому парламенті Народна демократична партія (орієнтується на курдів), представили правові заперечення у Виборчу комісію, головним чином через своє рішення не рахувати бюлетені без офіційних печаток недійсними.

Про це повідомляє Hurriyet.

19 квітня YSK заявив, що він проінспектував скарги заявників і відхилив їх всі. За відповідне рішення проголосували десять членів Комісії, проти – один.

Нагадаємо, що референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.

В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.

 

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