Власна справа: підприємці в Україні отримають мікрогранти на 62,5 млн грн

Кожні два тижні серед тих, хто подав заявки, Мінекономіки визначає переможців, які отримають від уряду мікрогранти - до 250 тисяч гривень. В рамках десятої хвилі реалізації цієї програми буде створено майже 700 нових робочих місць

власна справа

У межах реалізації програми «Власна справа» 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн, повідомляє прес-служба Мінекономіки. «Визначено нових переможців програми «Власна справа»: в рамках десятої хвилі реалізації цієї ініціативи 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн», - йдеться в повідомленні. У повідомленні зазначається, що грантова програма мікрокредитування «Власна справа» залишається найпопулярнішою серед підприємців, які хочуть започаткувати або розширити власний бізнес. «Кожні два тижні серед тих, хто подав заявки, ми визначаємо переможців, які отримають від уряду мікрогранти - до 250 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, в рамках десятої хвилі реалізації цієї програми ми будемо мати майже 700 нових робочих місць», - перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Серед переможців десятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах: 83 - оптова та роздрібна торгівля, 45 - переробна промисловість, 36 - тимчасове розміщування й організація. Реалізація цих бізнес-планів дозволить створити 689 робочих місць. Найбільша кількість переможців десятої хвилі зі Львівської (46 осіб) та Рівненської (31 особи) областей, а також міста Києва (36 осіб).



Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію