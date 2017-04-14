Власник "Київської Русі" вивів з банку $44 млн
Активи виводились через схемне кредитування юридичних осіб, придбання та прийняття у заставу за кредитами "сміттєвих" цінних паперів та через операції з австрійським Meinl Bank, повідомляє сайт ФГВФО.
Вартість активів банку "Київська Русь" "на папері" складала 5,63 млрд грн, натомість, за даними незалежних оцінювачів, їхня ринкова вартість становить 1,34 млрд грн.
На кореспондентському рахунку Банку "Київська Русь" в Meinl Bank на день введення тимчасової адміністрації було 44 млн доларів. Ці кошти в липні 2015 року були списані австрійським банком в рахунок виконання зобов‘язань та погашення боргу компанії-нерезидента.
Її кінцевим бенефіціаром і фактичним власником був засновник банку "Київська Русь". На сьогодні, за фактом протиправного заволодіння коштами банку колишнім його акціонером, за заявою уповноваженої особи Фонду органи прокуратури розпочали кримінальне провадження.
Банк "Київська Русь" у вказаному кримінальному провадженні виступає потерпілою стороною.
У структурі активів банку "Київської Русі" 80,7% – це кредити балансовою вартістю 4,54 млрд грн. За результатами незалежної оцінки ринкова вартість кредитного портфелю майже уп’ятеро менша і становить 0,93 млрд грн. Серед причин такого стану речей – низький рівень обслуговування та малоліквідне забезпечення.
31,1% кредитного портфелю юридичних осіб (на суму 1,28 млрд грн) – кредити видані фіктивним чи "підставним" суб‘єктам господарювання. З моменту визнання банку неплатоспроможним позичальники не обслуговують свої договори та в переважній більшості розпочали процедуру ліквідації підприємств. Будь-якого майна, на яке банку можливо було б звернути стягнення та погасити кредитну заборгованість у таких підприємств немає, а в заставі знаходяться "сміттєві" цінні папери.
За виявленими фактами маніпуляцій із активами Уповноваженою особою Фонду спрямовано заяви до правоохоронних органів з метою відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у липні 2015 року Нацбанк відкликав ліцензію в банку "Київська Русь" та ухвалив рішення про його ліквідацію.
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