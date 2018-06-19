Власника "Гаврилівських курчат" відпустили під заставу
Згідно з інформацією прес-служби юридичної компанії Equity, команда адвокатів якої захищає права підозрюваних в суді, було оскаржене рішення Печерського райсуду Києва і в результаті судового розгляду Апеляційним судом Києва розмір застави (як альтернативного запобіжного заходу) був знижений до 5 млн грн для кожного підозрюваного, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Необхідні суми були внесені на депозитарний рахунок суду і власники агрохолдингу Марина та Євген Сігал, а також директор філії Іван Зозуля були звільнені під заставу і зараз вже знаходяться зі своїми сім'ями", - заявляють в прес-службі юридичної компанії.
Нагадаємо, Євген Сігал раніше був народним депутатом від "Партії регіонів". "Агромарс" є одним з найбільших виробників курятини в Україні. Керівників підприємства звинувачують у завданні збитків навколишньому середовищу на суму понад 200 млн гривень.
Додамо, Печерський районний суд у п'ятницю ввечері, 9 червня, обрав запобіжний захід власникам та керівнику структурного підрозділу одного з найбільших агрохолдингів України ТОВ "Комплекс Агромарс", який випускає курятину під маркою "Гаврилівські курчата".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"