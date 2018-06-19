Власника "Гаврилівських курчат" відпустили під заставу

Печерський районний суд Києва відпустив під заставу затриманих за підозрою в забрудненні навколишнього середовища в Київській області співвласника ТОВ "Комплекс "Агромарс" Євгена Сігала і директора філії компанії Івана Зозулю.

Згідно з інформацією прес-служби юридичної компанії Equity, команда адвокатів якої захищає права підозрюваних в суді, було оскаржене рішення Печерського райсуду Києва і в результаті судового розгляду Апеляційним судом Києва розмір застави (як альтернативного запобіжного заходу) був знижений до 5 млн грн для кожного підозрюваного, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Необхідні суми були внесені на депозитарний рахунок суду і власники агрохолдингу Марина та Євген Сігал, а також директор філії Іван Зозуля були звільнені під заставу і зараз вже знаходяться зі своїми сім'ями", - заявляють в прес-службі юридичної компанії.

Нагадаємо, Євген Сігал раніше був народним депутатом від "Партії регіонів". "Агромарс" є одним з найбільших виробників курятини в Україні. Керівників підприємства звинувачують у завданні збитків навколишньому середовищу на суму понад 200 млн гривень.