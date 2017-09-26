Власника іспанського футбольного клубу затримали у справі російської мафії

В іспанському курортному місті Марбелья і сусідньому селищі Міхас затримали російського підприємця Олександра Грінберга, а також дев'ятьох пов'язаних з ним осіб.

Про це повідомив виданню DW у вівторок, 26 вересня, представник іспанської Цивільної гвардії (жандармерії). За його словами, затриманих підозрюють у відмиванні грошей "російської мафії", зокрема московського ОЗУ "Солнцевське", і створенні з цією метою "злочинної спільноти" в Іспанії. В операції правоохоронних органів брали участь близько 50 гвардійців, вони провели обшуки у житлових будинках та офісах.

Олександр Грінберг - один з найвідоміших представників російської діаспори в Іспанії. В Марбельї, престижному курорті на півдні країни, він живе з 2008 року, володіє фірмою Terminal Group, яка діє в будівельній галузі, ресторанному бізнесі, у сфері розваг. Грінбергу належать, зокрема, один з найдорожчих ресторанів Марбельї Finca Besaya, гольф-клуб Dama de Noche та інші об'єкти.

П'ять років тому росіянин придбав футбольний клуб "Марбелья", який перебував у стані банкрутства, і відтоді є його президентом. Зараз цей клуб виступає у третій за рангом футбольній лізі Іспанії. Крім того, Олександр Грінберг вклав велику суму в модернізацію клубного стадіону.

Іспанські ЗМІ неодноразово повідомляли про гамірні нічні святкування, які Грінберг влаштовував з нагоди відзначення своїх днів народжень та інших подій, запрошуючи артистів з Росії. Також було опубліковане інтерв'ю з підприємцем про його плани вивести футбольну команду у вищу лігу, а також про бажання продовжувати інвестувати в Марбельї, зокрема у створення "спортивного містечка", центру підготовки футболістів вищої кваліфікації тощо.