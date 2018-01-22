Власника закладу громадського харчування в Ізмаїлі, де отруїлися 88 людей, оштрафували на 850 грн

Суд взяв до уваги повне визнання своєї провини обвинуваченим, щире розкаяння у вчиненні злочину, сприяння в його розкритті, повне відшкодування матеріальних збитків постраждалим

Ізмаїльський міськрайонний суд в Одеській області визнав винним власника закладу громадського харчування, в якому влітку 2016 року після вживання в їжу шаурми отруїлися 88 людей.

За підтримки звинувачення Ізмаїльською місцевою прокуратурою чоловік був визнаний винним в порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масовим отруєнням за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України, повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

Як покарання суд призначив винному штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень.

У рішенні від 10 січня ц.р. вказується, що суд взяв до уваги повне визнання своєї провини обвинуваченим, щире розкаяння у вчиненні злочину, сприяння в його розкритті, повне відшкодування матеріальних збитків постраждалим.

Нагадаємо, що в липні 2016 року поліція почала кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей в Ізмаїлі. В цілому отруїлися 88 осіб, в т.ч. не менше 13 дітей.

Тоді мер Ізмаїла Андрій Абрамченко заявив, що всі постраждалі їли шаурму в фаст-фуді на проспекті Суворова 18 липня в період з 12.00 до 23.00 і в першій половині дня 19 липня. Як з'ясувалося, кафе працювало, не маючи відповідного пакета документів, підприємець неодноразово піддавався штрафу, а кафе опечатували, але потім відкривали знову.