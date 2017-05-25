Власників нерозмитнених авто хочуть зобов'язати платити два євро на день
25 травня комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики розглянув законопроект, ініційований депутатом "Народного фронту" Максимом Бурбаком, щодо нерозмитнених автомобілів із єврономерами. Чиновник пропонує обкладати нерозмитнені автівки 2 євро на день, - повідомляє портал Автоцентр.uа.
Депутати проголосували за це рішення та рекомендували ухвалити його у першому читанні. Перед другим читанням Бурбак разом із громадськими активістами, які виступають за легалізацію автівок із єврономерами, планує допрацювати законопроект.
За попередніми даними, серед поправок фігуруватиме зменшення суми збору та розширення пільгового акцизу на іномарки з пробігом, випущених до 2010 року.
Власники автівок із єврономерами обурилися цим законопроектом і вийшли на вулицю Грушевського з протестами проти вищезгаданих нововведень.
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