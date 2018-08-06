Власнику "Гаврилівських курчат" інкримінують екологічний злочин

За даними ГПУ, внаслідок порушень довкіллю завдано збитків на понад 200 мільйонів гривень

Правоохоронці затримали власників відомої птахофабрики за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині.

Одним із затриманих є екс-депутат від Партії регіонів та власник підприємства з виробництва курятини "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") Євген Сігал.

У ГПУ розповідають, що викрили "численні факти порушення" правил екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом, який задля заощадження коштів, замість перероблення та утилізації, організував утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках та створення сміттєзвалищ-могильників.



Фото: gp.gov.ua



Фото: gp.gov.ua



Фото: gp.gov.ua

"Такий засіб перероблення несе велику загрозу для санітарно-епідеміологічного добробуту та здоров’я мешканців навколишніх сіл, оскільки небезпечні сполуки, що утворюються від розкладання решток птиці, потрапляють у землю та ґрунтові води", - пояснюють правоохоронці.

Підприємство викидає в повітря надмірний об'єм забруднювальних речовин, зазначається в повідомленні

За даними ГПУ, внаслідок цих порушень довкіллю завдано збитків на понад 200 мільйонів гривень.

"6 червня 2018 року проведено 14 санкціонованих судом обшуків у приміщеннях агрохолдингу, контрольних організаціях, за місцем проживання залучених у злочинній діяльності осіб… За результатами проведених заходів затримані власники агрохолдингу та керівник структурного підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їм вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр). Найближчим часом їм буде обрано запобіжні заходи.

При цьому за інформацією проекту "Стоп корупція", обшуки проводилися в приміщеннях холдингу "Агромарс". Затримано його власників Марину та Євгена Сігалів, а також виконавчого директора Марченко.

Проект також опублікував відео і фото оперативних дій.