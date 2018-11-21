Власники автівок на єврономерах ще частково блокують дороги у п'яти областях

Йдеться про часткове блокування доріг у Волинській, Львівській, Одеській, Тернопільській та Хмельницькій областях

Власники автівок на єропейських номерах зранку 21 листопада ще частково блокують дороги у п'яти областях України.

Волинська: автодорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького р.-ну), інформує Укратодор.

Львівська: автодорога М-06 Київ – Чоп, 500+900 (с. Старий Милятин Буського р.-ну) та км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р.-ну);

Одеська: автодорога М-05 Київ – Одеса, км 450+500;

Тернопільська: автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, км 154;

Хмельницька: автодороги Н-03Житомир – Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подільського р.-ну) та Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка).

У декількох областях вже припинили блокування доріг, зокрема: Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській, Харківській та Черкаській.

Також дороги частково перекриті в Черкаській області, проте не власниками автівок на єврономерах, а жителями Сміли — вони протестують проти встановлених тарифів на газопостачання.

Черкаська: на км 207 а/д Н-01 Київ – Знам’янка (виїзд з м. Сміла в напрямку м. Знам’янка).

Нагадаємо, в Києві під Верховною Радою України сьогодні влаштували мітинг власників автомобілів з європейською реєстрацією.

Активісти руху "Авто Євро Сила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.