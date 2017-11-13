Власники iPhone X скаржаться на тріск з динаміків
Один з власників смартфона пояснив, що вперше помітив тріск під час гри на смартфоні з максимальним рівнем гучності. Також він спостерігав проблеми під час розмови через гучний зв'язок.
Ще один власник iPhone X підтвердив наявність проблеми і уточнив, що регулярно стикається зі сторонніми шумами, коли використовує розмовний динамік на високій гучності. Деякі власники пристрою відзначили, що ситуація "настільки погана", що вони чують тріск навіть на 50% гучності.
Один з користувачів Reddit заявив, що він звернувся з проблемою до Apple – і компанія обміняла його iPhone X на новий. При цьому, за його словами, недоліки з шумами збереглися і на іншому пристрої.
"На моєму iPhone X точно така ж проблема. Динамік в телефоні за 1100 доларів повинен бути, принаймні, таким само гарним, як в iPhone 6 і 7. Замість цього він скрипить і шумить. Після того, як я повернув свій iPhone X в Apple, вони мені дали новий з таким же недоліком. Схоже, що це універсально для всіх останніх айфонів", – розповів користувач Reddit.
Apple поки не коментувала ситуацію з iPhone X, але вже стикалася з аналогічною проблемою на iPhone 8. Тоді компанія-виробник визнала наявність недоліку і позбулася від тріску динаміка в iOS 11.0.2. В Apple підкреслили, що знають лише про "невелику кількість випадків" зі сторонніми шумами на iPhone 8.
Нагадаємо, компанія Apple заздалегідь попередила користувачів про можливі проблеми з OLED-екраном нового iPhone X.
Фахівці з компанії Bkav, що займається питаннями кібербезпеки, продемонстрували спосіб обману технології розпізнавання облич Face ID.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує