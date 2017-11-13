Власники iPhone X скаржаться на тріск з динаміків

Користувачі нових iPhone X скаржаться на тріск, дзижчання та інші сторонні звуки з динаміків.

Один з власників смартфона пояснив, що вперше помітив тріск під час гри на смартфоні з максимальним рівнем гучності. Також він спостерігав проблеми під час розмови через гучний зв'язок.

Ще один власник iPhone X підтвердив наявність проблеми і уточнив, що регулярно стикається зі сторонніми шумами, коли використовує розмовний динамік на високій гучності. Деякі власники пристрою відзначили, що ситуація "настільки погана", що вони чують тріск навіть на 50% гучності.

Один з користувачів Reddit заявив, що він звернувся з проблемою до Apple – і компанія обміняла його iPhone X на новий. При цьому, за його словами, недоліки з шумами збереглися і на іншому пристрої.

"На моєму iPhone X точно така ж проблема. Динамік в телефоні за 1100 доларів повинен бути, принаймні, таким само гарним, як в iPhone 6 і 7. Замість цього він скрипить і шумить. Після того, як я повернув свій iPhone X в Apple, вони мені дали новий з таким же недоліком. Схоже, що це універсально для всіх останніх айфонів", – розповів користувач Reddit.

Apple поки не коментувала ситуацію з iPhone X, але вже стикалася з аналогічною проблемою на iPhone 8. Тоді компанія-виробник визнала наявність недоліку і позбулася від тріску динаміка в iOS 11.0.2. В Apple підкреслили, що знають лише про "невелику кількість випадків" зі сторонніми шумами на iPhone 8.

Нагадаємо, компанія Apple заздалегідь попередила користувачів про можливі проблеми з OLED-екраном нового iPhone X.

Фахівці з компанії Bkav, що займається питаннями кібербезпеки, продемонстрували спосіб обману технології розпізнавання облич Face ID.