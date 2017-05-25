CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля Верховної Ради активісти громадської організації "Авто євро сила", вимагаючи відкликати законопроект про введення плати за авто на іноземних номерах, перекрили частину вулиці Грушевського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Власники нерозмитнених автівок перекрили рух на Грушевського
Активісти вимагають відкликати законопроект, який вводить плату у розмірі 2 євро в день з авто на іноземній реєстрації
Фото: ukranews.com
Активісти перекрили вулицю Грушевського по пішохідному переходу біля парламенту, а перед ними стоїть поліцейська машина, - повідомляє Укрінформ.
Правоохоронці направляють машини, які рухаються від центру Києва, в об'їзд на вулицю Шовковичну.
Як повідомили активісти у розмові з кореспондентом Укрінформу, вони вимагають відкликати законопроект, який вводить плату у розмірі 2 євро в день з авто на іноземній реєстрації.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 05 2017 12:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків