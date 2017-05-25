Власники нерозмитнених автівок перекрили рух на Грушевського Активісти вимагають відкликати законопроект, який вводить плату у розмірі 2 євро в день з авто на іноземній реєстрації

Біля Верховної Ради активісти громадської організації "Авто євро сила", вимагаючи відкликати законопроект про введення плати за авто на іноземних номерах, перекрили частину вулиці Грушевського.

Фото: ukranews.com

Активісти перекрили вулицю Грушевського по пішохідному переходу біля парламенту, а перед ними стоїть поліцейська машина, - повідомляє Укрінформ. Правоохоронці направляють машини, які рухаються від центру Києва, в об'їзд на вулицю Шовковичну. Як повідомили активісти у розмові з кореспондентом Укрінформу, вони вимагають відкликати законопроект, який вводить плату у розмірі 2 євро в день з авто на іноземній реєстрації. Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Нагадаємо,

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію