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Власники нерозмитнених автівок перекрили рух на Грушевського

Активісти вимагають відкликати законопроект, який вводить плату у розмірі 2 євро в день з авто на іноземній реєстрації
Біля Верховної Ради активісти громадської організації "Авто євро сила", вимагаючи відкликати законопроект про введення плати за авто на іноземних номерах, перекрили частину вулиці Грушевського.
Власники нерозмитнених автівок перекрили рух на Грушевського Фото: ukranews.com

Активісти перекрили вулицю Грушевського по пішохідному переходу біля парламенту, а перед ними стоїть поліцейська машина, - повідомляє Укрінформ.

Правоохоронці направляють машини, які рухаються від центру Києва, в об'їзд на вулицю Шовковичну.

Як повідомили активісти у розмові з кореспондентом Укрінформу, вони вимагають відкликати законопроект, який вводить плату у розмірі 2 євро в день з авто на іноземній реєстрації.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
 
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25 05 2017 12:50
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