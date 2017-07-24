Власники ЗАЗу викупили у держави борг за чверть вартості

18 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав в системі ProZorro лот за рекордною поки ціною - 243,67 млн грн

Про це говориться в повідомленні ФГВФО.

На продаж виставлялися права вимоги по кредиту автовиробника з виробничими цехами у Запоріжжі - компанії Укравто Таріела Васадзе. Актив перебував на балансі Дельта Банку

Йдеться про валютну заборгованость на суму 996,4 млн грн в еквіваленті (тіло кредиту - 848,1 млн грн, відсотки - 148,3 млн грн). Балансова вартість кредиту на 1 січня 2016 року становила 909,3 млн грн, оцінна - 233,1 млн грн.

Кредит виданий у жовтні 2013 року на 5 років. Останній платіж здійснено 10 лютого 2015 року, 3 березня у Дельта Банк ввели тимчасову адміністрацію, більше позичальник не платив за кредитом.

Переможцем торгів ФГФВЛ стала фінансова компанія Юніверсум Фінанс.

Згідно з данними аналітичної системи YouControl , покупець кредиту афілійований з позичальником. Інга Есіава володіє 99,9% Юніверсум-ФК, якому належить 100% Юніверсум Фінанс. При цьому Інзі Есіавої належить 99% у компанії Автомобільні інтелектуальні технології. Цій фірмі належать частки в АвтоЗАЗ-Азов, Санаторії Діброва і Чорноморський логістичний центр. У цих трьох фірмах є частки і Укравто.

У березні повідомлялося, що суд задовольнив позов компанії Авто Капітал (входить до Укравто) до ліквідатора Дельта Банку і визнав недійсним договір застави від 24 жовтня 2013 року, який був укладений в якості забезпечення виконання зобов'язань ЗАЗу за кредитним договором з Дельта Банком.

Нагадаємо, що збанкрутілі банки винні державі та вкладникам майже 150 млрд грн.