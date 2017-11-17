ВМС Аргентини "загубили" субмарину в Атлантичному океані

Військово-морські сили Аргентини протягом двох діб не можуть встановити зв'язок з підводним човном "Сан-Хуан", яка знаходиться в Атлантичному океані.

Останній сеанс зв'язку з нею відбувся вранці 15 листопада, пише "Медуза".

Аргентина почала пошукову операцію, в якій задіяні есмінець і два фрегати, а також літаки.

За однією з версій, на підводному човні сталася пожежа в акумуляторному відсіку, внаслідок чого система зв'язку вийшла з ладу.

Як повідомляє Reuters, на борту підводного човна знаходяться 44 людини. Під час останнього сеансу зв'язку вона перебувала в 400 кілометрах від берегів Патагонії.

Представник ВМС Аргентини сказав, що в разі відмови системи зв'язку підводний човен повинен був спливти.

Нагадаємо, у вересні німецький підводний човен часів Першої світової війни, за попередніми даними, з тілами членів екіпажу був знайдений в водах Північного моря на заході Бельгії.