ВМС розслідує скандал з перевезенням труни із загиблим бійцем у старому "Москвичі"
Про це повідомляється у заяві ЗСУ на Facebook.
"У ході призначеного командуванням ВМС ЗС України службового розслідування буде встановлено причини та обставини, які призвели до погіршення організації перевезення тіла загиблого в дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовця. Ми повністю поділяємо обурення авторів соціальної мережі безглуздими управлінськими рішеннями командирів і начальників", - заявили в ЗСУ.
За словами ЗСУ, вже відсторонено командира підрозділу, який відмовився надати транспорт.
"За підсумками розслідування буде надано сувору оцінку службовій діяльності відповідних посадових осіб", - заявили в ЗСУ.
Нагадаємо, інцидент з неналежним перевезенням вчора помітив одесит Владислав Сердюк, який побачив "Москвич" з надписом "вантаж-200", двома військовими і труною, яку поклали до салону і багажника.
Військові пояснили, що в них не було іншого виходу, тому що командування наказало доставляти тіла своїми силами. Тому вони взяли свою машину і скинулися на бензин.
"У машині троє бійців. Двоє зліва: один за кермом, другий за ним, втиснувся в задні двері. Третій праворуч, у труні. Труна лежить на спинках переднього і заднього сидіння. Одна частина впирається в лобове скло, в іншій частині стукає кришка багажника. Тобто практично б'є небіжчика по голові. Так і їдуть з відкритими вікнами, вже 600 кілометрів, а може і більше", – повідомив Владислав Сердюк.
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