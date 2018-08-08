ВМС США готуються протистояти Росії в Атлантичному океані

"Мова йде про максимальний рівень активності за 25 років"

Командувач військово-морськими операціями США адмірал Джон Річардсон заявив, що 24 серпня відбудеться офіційна церемонія відновлення Другого флоту, одним із завдань якого стане протистояння силам РФ на півночі Атлантики.

США відтворюють Другий флот у зв'язку з ускладненням обстановки в регіоні, розповів він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Китайські військові судна здійснюють патрульні місії у північній частині Атлантичного океану, а російські підводні човни посилили присутність в цих водах до масштабів, небачених з часів холодної війни, зазначив він.

"Ще п'ять років тому нічого подібного не було", - запевнив адмірал.

Китайський флот знаходиться на міжнародному рівні і володіє "готовністю і можливостями" працювати в будь-якому регіоні, де захоче Пекін, додав він.

"Вони, безсумнівно, становлять для нас конкуренцію в плані військово-морської загрози", - сказав він.

Активність китайських кораблів біля східного узбережжя США не настільки серйозна загроза, як російські підводні човни.

Країни НАТО від Північної Америки до Європи все сильніше турбуються з приводу сплеску активності російського підводного флоту на півночі Атлантики, підкреслив він.

"Мова йде про максимальний рівень активності за 25 років", - заявив Річардсон.

За його словами, влада США побоюється, що Москва може спробувати використовувати підводні човни, щоб підрізати підводні кабелі, що з'єднують два континенти, або підключитися до них.

Саме через ускладнення ситуації на півночі Атлантичного океану США нещодавно відновили командну структуру для забезпечення безпеки біля східного узбережжя.

Повідомляється, що флот був розформований у 2011 році, оскільки ВМС потрібні були кошти на закупівлі. Проте 1 липня 2018 року в Норфолку було оголошено про його відновлення.

24 серпня на борту авіаносця в Норфолку під керівництвом Річардсона пройде офіційна церемонія відновлення флоту. Командувач Другим флотом також очолить Об'єднане командування НАТО в Норфолку.

За словами Річардсона, подвійна командна структура дозволяє США і їх союзникам разом адаптуватися до міри зростання російської загрози.

Необхідно також інвестувати у розвиток технологій, оскільки військовослужбовцям у відкритому морі доводиться захищатися від російських систем радіоелектронного приглушення, подібних до тих, що використовувалися проти сухопутних сил США в Сирії.

Моряки не раз стикалися з російськими пристроями радіоелектронного приглушення в міжнародних водах, пояснив адмірал.

"Це поступово стає звичною частиною нашої роботи", - розповів він.

Річардсон не уточнив, як саме подібна діяльність впливає на роботу ВМС, але повідомляється, що електронні атаки можуть порушувати роботу навігаційних і комунікаційних систем, додає видання.

Також, військове керівництво США розмірковує над тим, щоб залишити у Середземному морі свій авіаносець "Гаррі Трумен". Такі дії стануть істотним порушенням порядку ротації авіаносців на Близькому Сході, встановленому 1991 році.