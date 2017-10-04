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ВМС США опублікували відео випробувань новітнього надважкого авіаносця Gerald R. Ford

Корабель названий на честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда
ВМС США опублікували відео випробувань новітнього надважкого авіаносця Gerald R. Ford, водотоннажністю більше ніж 100 тис. тонн.
ВМС США опублікували відео випробувань новітнього надважкого авіаносця Gerald R. Ford USS Gerald R. Ford

Зокрема, Gerald R. Ford є першим надважкий кораблем нової серії, яка повинна замінити старі авіаносці типу Nimitz, які на сьогоднішній день складають основну ударну силу ВМС США.

"Це перший авіаносець нової розробки за останні 40 років. В ньому є безліч нових, вдосконалених систем, які не існують ніде в світі", - підкреслив секретар ВМФ Шон Стаклі.

Повідомляється, що корабель оснащений електромагнітною катапультою EMALS на основі лінійного електродвигуна. Вона дозволяє розганяти бойові літаки більш плавно і уникати занадто сильних навантажень на конструкцію повітряного судна.

Два нових ядерних реактора, розроблені спеціально для авіаносця, здатні виробляти на 25 % більше електроенергії, ніж енергоустановка авіаносця попереднього покоління.

Корабель названий на честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, який служив у ВМС під час Другої світової війни на борту легкого авіаносця Монтерей, у Тихому океані.

Наступний авіаносець з цієї серії Джон Ф. Кеннеді планується завершити до 2020 року, будівництво третього корабля Форд-класу - USS Enterprise почнеться в 2018 році.

Раніше повідомлялося, що ВМС США почали випробування новітнього есмінця з ракетним озброєнням USS Zumwalt, який при водотоннажності 15 000 тонн є найбільшим есмінцем флоту США, його вартість становить $4,3 млрд.

Нагадаємо, засновник Stratfor Джордж Фрідман розповів виданню Business Insider про роль морської могутності в історії і про те, що основа сили США – це контроль над морським простором.

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10 04 2017 20:55
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