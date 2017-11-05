ВМС США перекинули до берегів Японії атомний підводний човен з Томагавками
Як заявили у ВМС США, перекидання підводного човна до берегів Японії посилює союзництво Токіо та Вашингтона. Це також демонструє прихильність ВМС США регіональній стабільності і безпеці.
Санта-Фе - підводний човен класу Лос-Анджелес, є однією з найсучасніших підводних систем у світі. Його швидкість, непомітність, мобільність і вогнева міць роблять одним з найпотужніших видів зброї в арсеналі армії США.
Нагадаємо, що 29 квітня американський авіаносець Карл Вінсон увійшов в акваторію Японського моря, пройшовши через Цусімську протоку біля узбережжя префектури Нагасакі. Розгортання авіаносця поблизу Корейського півострова буде сприяти подальшому зміцненню контролю над Північною Кореєю.
Нагадаємо, атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня. За інформацією військових джерел Fox News, підводний човен прибув для перевірки корпусу і пізніше приєднається до ударної групи авіаносця USS Vinson для навчань в Японському морі.
Раніше Північна Корея заявила про готовність потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.
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