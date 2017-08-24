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ВМС США зупинили роботи з пошуку зниклих після аварії есмінця американських моряків

Тіла решти моряків згодом продовжать шукати в затоплених відсіках
Військово-морські сили США зупинили операцію з пошуку дев'ятьох моряків, зниклих без вісті після зіткнення есмінця John S McCain з танкером на схід від Сінгапуру.
ВМС США зупинили роботи з пошуку зниклих після аварії есмінця американських моряків Фото: EPA

Про це йдеться на сайті ВМС США.

Пошуки тривали понад 80 годин у районі на схід від Малакцької протоки та Сінгапуру.

В операції, крім американців, брали участь військові із Сінгапуру, Малайзії, Австралії та Індонезії. Вони обстежили територію розміром 5438 квадратних кілометрів.

Встановлено особу однієї людини, тіло якої знайшли водолази. Ним виявився 22-річний технік Кеннет Сміт. Тіла решти моряків згодом продовжать шукати в затоплених відсіках.

Нагадаємо, 21 серпня есмінець ВМС США зіткнувся з танкером, унаслідок чого п’ятеро моряків травмовані та 10 зникли безвісти.

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24 08 2017 20:59
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