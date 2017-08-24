CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськово-морські сили США зупинили операцію з пошуку дев'ятьох моряків, зниклих без вісті після зіткнення есмінця John S McCain з танкером на схід від Сінгапуру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВМС США зупинили роботи з пошуку зниклих після аварії есмінця американських моряків
Тіла решти моряків згодом продовжать шукати в затоплених відсіках
Фото: EPA
Про це йдеться на сайті ВМС США.
Пошуки тривали понад 80 годин у районі на схід від Малакцької протоки та Сінгапуру.
В операції, крім американців, брали участь військові із Сінгапуру, Малайзії, Австралії та Індонезії. Вони обстежили територію розміром 5438 квадратних кілометрів.
Встановлено особу однієї людини, тіло якої знайшли водолази. Ним виявився 22-річний технік Кеннет Сміт. Тіла решти моряків згодом продовжать шукати в затоплених відсіках.
Нагадаємо, 21 серпня есмінець ВМС США зіткнувся з танкером, унаслідок чого п’ятеро моряків травмовані та 10 зникли безвісти.
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24 08 2017 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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