ВМС США зупинили роботи з пошуку зниклих після аварії есмінця американських моряків Тіла решти моряків згодом продовжать шукати в затоплених відсіках

Військово-морські сили США зупинили операцію з пошуку дев'ятьох моряків, зниклих без вісті після зіткнення есмінця John S McCain з танкером на схід від Сінгапуру.

Фото: EPA

Про це йдеться на сайті ВМС США. Пошуки тривали понад 80 годин у районі на схід від Малакцької протоки та Сінгапуру. В операції, крім американців, брали участь військові із Сінгапуру, Малайзії, Австралії та Індонезії. Вони обстежили територію розміром 5438 квадратних кілометрів. Встановлено особу однієї людини, тіло якої знайшли водолази. Ним виявився 22-річний технік Кеннет Сміт. Тіла решти моряків згодом продовжать шукати в затоплених відсіках. Нагадаємо, 21 серпня есмінець ВМС США зіткнувся з танкером, унаслідок чого п’ятеро моряків травмовані та 10 зникли безвісти.

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