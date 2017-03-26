Внаслідок катастрофи гелікоптера під Краматорськом загинуло п'ятеро осіб За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач

В результаті падіння українського військового гелікоптера Мі-2 під Краматорськом загинуло п'ятеро людей: троє членів екіпажу і двоє пасажирів.

Фото: espreso.tv

"Трагедія сталася після 15 години дня сьогодні. Наш військовий гелікоптер зазнав авіаційної катастрофи", - розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ефірі "112 Україна" . За попередніми даними, в результаті падіння гелікоптера, загинуло 5 людей. "Це троє членів екіпажу і два пасажира", - повідомив Мотузяник. На місці катастрофи працює пошукова бригада. Нагадаємо, сьогодні, 26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію