CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті падіння українського військового гелікоптера Мі-2 під Краматорськом загинуло п'ятеро людей: троє членів екіпажу і двоє пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок катастрофи гелікоптера під Краматорськом загинуло п'ятеро осіб
За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач
Фото: espreso.tv
"Трагедія сталася після 15 години дня сьогодні. Наш військовий гелікоптер зазнав авіаційної катастрофи", - розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ефірі "112 Україна" .
За попередніми даними, в результаті падіння гелікоптера, загинуло 5 людей.
"Це троє членів екіпажу і два пасажира", - повідомив Мотузяник.
На місці катастрофи працює пошукова бригада.
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.
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26 03 2017 18:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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