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Внаслідок катастрофи гелікоптера під Краматорськом загинуло п'ятеро осіб

За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач
В результаті падіння українського військового гелікоптера Мі-2 під Краматорськом загинуло п'ятеро людей: троє членів екіпажу і двоє пасажирів.
Внаслідок катастрофи гелікоптера під Краматорськом загинуло п Фото: espreso.tv

"Трагедія сталася після 15 години дня сьогодні. Наш військовий гелікоптер зазнав авіаційної катастрофи", - розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ефірі "112 Україна" .

За попередніми даними, в результаті падіння гелікоптера, загинуло 5 людей.

"Це троє членів екіпажу і два пасажира", - повідомив Мотузяник.

На місці катастрофи працює пошукова бригада.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

 
 
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26 03 2017 18:45
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