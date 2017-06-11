Внаслідок бійки футбольних фанатів у Києві затримано 79 осіб, - ФОТО

У Києві під час бійки футбольних фанатів, що сталась 5 листопада, поліція затримала 79 осіб, а ще трьох було госпіталізовано.

"В управління поліції доставили 79 осіб, як ми розуміємо, всі вони були учасниками цієї бійки. Не всі погодилися давати пояснення щодо цієї події, три людини госпіталізували", - повідомила спікер Нацполіції Києва Оксана Блищик.

При цьому вона додала, що на частину затриманих складені адміністративні протоколи за статтею 173 "дрібне хуліганство".