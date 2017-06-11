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Внаслідок бійки футбольних фанатів у Києві затримано 79 осіб, - ФОТО

На деяких затриманих складені адміністративні протоколи за статтею "дрібне хуліганство"
У Києві під час бійки футбольних фанатів, що сталась 5 листопада, поліція затримала 79 осіб, а ще трьох було госпіталізовано.
Внаслідок бійки футбольних фанатів у Києві затримано 79 осіб, - ФОТО Фото: facebook.com/ Оксана Блищик

"В управління поліції доставили 79 осіб, як ми розуміємо, всі вони були учасниками цієї бійки. Не всі погодилися давати пояснення щодо цієї події, три людини госпіталізували", - повідомила спікер Нацполіції Києва Оксана Блищик.

При цьому вона додала, що на частину затриманих складені адміністративні протоколи за статтею 173 "дрібне хуліганство".

Нагадаємо, 5 листопада в Києві відбувся марш на підтримку луганських фанатів, ув'язнених російськими окупантами. Пізніше стало відомо, що понад 100 футбольних фанатів влаштували масову бійку в Києві. Про те, чи пов'язані якимось чином учасники бійки фанів і учасники маршу на підтримку заручників найманців РФ, не відомо. 

 

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06 11 2017 12:19
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