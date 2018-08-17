Внаслідок блокування залізничних колій у Львові затрималися 10 потягів

Затримка у різних випадках тривала від 25 хвилин до 1 години 34 хвилин

Внаслідок блокування залізничних колій у Львові 16 серпня затрималися 10 потягів.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці в Facebook.

Зазначається, що затримка у русі потягів склала:

№ 6096 “Львів- Рівне” - 01:34 год;

№ 6054 “Львів- Ковель” 01:49 год;

№ 134 “Івано-Франківськ – Миколаїв”– 01:35 год;

№ 706 – 01:20 год;

№ 18 – 01:05 год;

№ 6045 – 00:45 год;

№ 6057 – 00:25 год;

№ 749 – 00:20 год;

№ 144 – 00:12год;

№ 6052 – 00:25 год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 серпня на станції "Підзамче" у Львові пасажири перекрили залізничні колії через недостатню кількість місць в електричці. В результаті "Укрзалізниця" додала ще один потяг, блокування припинили.