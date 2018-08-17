Внаслідок блокування залізничних колій у Львові затрималися 10 потягів
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці в Facebook.
Зазначається, що затримка у русі потягів склала:
№ 6096 “Львів- Рівне” - 01:34 год;
№ 6054 “Львів- Ковель” 01:49 год;
№ 134 “Івано-Франківськ – Миколаїв”– 01:35 год;
№ 706 – 01:20 год;
№ 18 – 01:05 год;
№ 6045 – 00:45 год;
№ 6057 – 00:25 год;
№ 749 – 00:20 год;
№ 144 – 00:12год;
№ 6052 – 00:25 год.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 серпня на станції "Підзамче" у Львові пасажири перекрили залізничні колії через недостатню кількість місць в електричці. В результаті "Укрзалізниця" додала ще один потяг, блокування припинили.
Як повідомляв iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими