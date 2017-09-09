Внаслідок ДТП на Херсонщині Lexus під час тест-драйву розірвало на частини: троє людей загинули
"Близько 12:50 в call-центр 102 херсонської поліції поступило повідомлення, що на виїзді із Херсона сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими", – повідомляють у відділі комунікації поліції Херсонської області.
Фото: bukva.ks.ua
Зі слів начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Дмитра Думанського, поліцейські з’ясували, що у салоні легкового седану "Lexus" знаходилися водій та представник одного із херсонських автосалонів а також потенційний покупець спорткару.
Фото: hr.npu.gov.ua
Фото: hr.npu.gov.ua
"Попередньо встановлено, що автомобіль під час тест-драйву рухався по автодорозі "Херсон–Каховка-Генічеськ" у напрямку обласного центру. На в’їзді в Херсон автомобіль з невідомих поки що причин виїхав на узбіччя, де здійснив наїзд на дерево. В результаті зіткнення "Lexus" розірвало на кілька частин. Після цього сталося загоряння сухої трави, яке ліквідували працівники ДСНС. Внаслідок пригоди водій автосалону і покупець загинули на місці ДТП. Ще один представник фірми-продавця від отриманих травм помер по дорозі в лікарню", – заявив Думанський.
Фото: hr.npu.gov.ua
Поліція попередньо кваліфікувала подію за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Призначене проведення всіх необхідних експертиз. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин та причини ДТП.
Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва, на заїзді зі Столичного шосе на вул. Академіка Заболотного загинув велосипедист.
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