Внаслідок ДТП у Дніпрі загинули троє людей, - ФОТО

У Дніпрі, сьогодні, 18 березня, на вулиці Січеславська Набережна, сталася ДТП, у якій загинули три людини, одну - госпіталізовано.

"Аварійно-рятувальний загін спецпризначення тільки що завершив діставати тіла загиблих унаслідок ДТП. Подія відбулася о 5:20. У результаті ДТП загинули три людини й одну госпіталізовано у важкому стані в лікарню", - повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління ДержНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Нагадаємо, що у Волноваському районі Донецької області військовий автомобіль скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона загинула.