CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі, сьогодні, 18 березня, на вулиці Січеславська Набережна, сталася ДТП, у якій загинули три людини, одну - госпіталізовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок ДТП у Дніпрі загинули троє людей, - ФОТО
ДТП сталася на Січеславській Набережній
Фото: facebook/Андрій Кульбач
"Аварійно-рятувальний загін спецпризначення тільки що завершив діставати тіла загиблих унаслідок ДТП. Подія відбулася о 5:20. У результаті ДТП загинули три людини й одну госпіталізовано у важкому стані в лікарню", - повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління ДержНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.
Нагадаємо, що у Волноваському районі Донецької області військовий автомобіль скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона загинула.
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18 03 2017 13:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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