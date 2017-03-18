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Внаслідок ДТП у Дніпрі загинули троє людей, - ФОТО

ДТП сталася на Січеславській Набережній
У Дніпрі, сьогодні, 18 березня, на вулиці Січеславська Набережна, сталася ДТП, у якій загинули три людини, одну - госпіталізовано.
Внаслідок ДТП у Дніпрі загинули троє людей, - ФОТО Фото: facebook/Андрій Кульбач

"Аварійно-рятувальний загін спецпризначення тільки що завершив діставати тіла загиблих унаслідок ДТП. Подія відбулася о 5:20. У результаті ДТП загинули три людини й одну госпіталізовано у важкому стані в лікарню", - повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління ДержНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Нагадаємо, що у Волноваському районі Донецької області військовий автомобіль скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона загинула.

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18 03 2017 13:32
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