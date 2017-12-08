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Внаслідок ДТП в Польщі постраждали 28 осіб

Українців серед постраждалих немає
У Польщі автобус лоукост-перевізника Polski Bus, що прямував з Варшави до Жешува потрапив у ДТП.
Внаслідок ДТП в Польщі постраждали 28 осіб Фото: rmf24.pl

Автобус потрапив в аварію біля міста Тарнобжег, спочатку зачепив ліхтар, виїхав у кювет і перекинувся на бік.

Всього в салоні автобуса подорожували 85 людей, 28 отримали поранення, - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

На місце події невдовзі прибули 15 карет швидкої допомоги і рятувальний вертоліт. Сім поранених у тяжкому стані.

Що стало причиною аварії поки невідомо. Поліція вже встановила, що водій був тверезий.

Пасажири розповідають, що перед ДТП чули гучний звук з тої сторони автобуса, на якій вночі водій замінював продірявлене колесо.

Разом з тим, як повідомив Департамент консульської служби МЗС у Twitter, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих в ДТП у Польщі немає.

Нагадаємо, на півдні Німеччини сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули п’ять осіб.

 
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12 08 2017 19:12
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