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Внаслідок масштабної хакерської атаки не працюють банки, медіа, сервіси

Про проблеми у роботі також заявив в.о. директора аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін
Низка українських компаній та банків зазнають хакерських атак.
Внаслідок масштабної хакерської атаки не працюють банки, медіа, сервіси Фото:hromadske.ua

Так, наприклад, прес-служба Ощадбанку повідомляє, що на виконання регламентів безпеки та захисту інформації банк був вимушений вдатися до обмеження функціоналу послуг, що надаються клієнтам.

Повідомляється, що клієнти Ощадбанку наразі можуть скористатися банкоматами інших банківських установ, для клієнтів-пенсіонерів ця послуга є безкоштовною.

Як підтвердив "Українській правді" речник Національної поліції України Ярослав Тракало, від хакерських атак постраждали декілька державних фінустанов.

"До поліції надійшли виклики від кількох фінустанов, на які було здійснено хакерські атаки. Наразі фахівці кіберполіції розбираються в проблемі", – сказав він.

Також повідомляється, що хакерської атаки зазнав медіахолдинг ТРК "Люкс", до складу якого входять "24 Канал", національна мережа радіостанцій "Радіо Люкс" та "Радіо Максимум", а також низка популярних інтернет-сайтів. Так о 15-ій годині перестав завантажуватися новинний сайт "Корреспондент".

Про проблеми у роботі також заявив в.о. директора аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Через масовану атаку вірусу Petya.A на інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 27 червня, невідомий вірус вразив мережі цілого ряду великих компаній, у тому числі великих державних.

 

 

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27 06 2017 15:33
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