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Внаслідок мінометного обстрілу один український військовий загинув у зоні АТО, шестеро поранені, – штаб

Незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь
Штаб АТО повідомляє про одного загиблого військовослужбовця ЗСУ на Донбасі від початку доби 29 липня. Шестеро отримали поранення.
Внаслідок мінометного обстрілу один український військовий загинув у зоні АТО, шестеро поранені, – штаб Фото: reuters.com

"Упродовж сьогоднішнього дня ситуація у зоні проведення АТО загострилась. Із початку доби російсько-терористичні угруповання двічі відкривали вогонь, але ці обстріли призвели до загибелі та поранень українських військових", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 29 липня.

Так на Маріупольському напрямку близько 8:00 бойовики вдарили з міномету калібру 120 мм по позиціях сил АТО на підступах до Красногорівки. Три міни лягли неподалік опорного пункту сил АТО. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець ЗС України загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню.

Другий факт застосування бойовиками зброї зафіксований неподалік Новотошківського. Тут незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів.

"І хоча українська сторона суворо дотримується перемир’я, майже на кожен обстріл бойовиків від наших бійців йде асиметрична відповідь", – додають у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

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29 07 2017 19:00
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