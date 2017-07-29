Внаслідок мінометного обстрілу один український військовий загинув у зоні АТО, шестеро поранені, – штаб
"Упродовж сьогоднішнього дня ситуація у зоні проведення АТО загострилась. Із початку доби російсько-терористичні угруповання двічі відкривали вогонь, але ці обстріли призвели до загибелі та поранень українських військових", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 29 липня.
Так на Маріупольському напрямку близько 8:00 бойовики вдарили з міномету калібру 120 мм по позиціях сил АТО на підступах до Красногорівки. Три міни лягли неподалік опорного пункту сил АТО. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець ЗС України загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню.
Другий факт застосування бойовиками зброї зафіксований неподалік Новотошківського. Тут незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів.
"І хоча українська сторона суворо дотримується перемир’я, майже на кожен обстріл бойовиків від наших бійців йде асиметрична відповідь", – додають у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.
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