CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок наїзду авто на натовп у Лондоні постраждали 11 людей, – ФОТО
Поліція не вважає аварію терактом
Фото: apnews.com
Про це повідомляє AP.
За словами медиків, після інциденту дев'ять осіб госпіталізували. Одна особа була затримана на місці інциденту.
Поліція Лондона вважає, що автомобільна аварія біля Музею природознавства є дорожньо-транспортною пригодою, а не терористичною атакою.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Нагадаємо, аварія сталася о 14:20 у суботу, коли біля центрального музею Лондона було повно людей, зокрема туристів із різних країн.
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07 10 2017 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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