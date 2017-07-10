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Внаслідок наїзду авто на натовп у Лондоні постраждали 11 людей, – ФОТО

Поліція не вважає аварію терактом
У результаті наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб.
Внаслідок наїзду авто на натовп у Лондоні постраждали 11 людей, – ФОТО Фото: apnews.com

Про це повідомляє AP.

За словами медиків, після інциденту дев'ять осіб госпіталізували. Одна особа була затримана на місці інциденту.

Поліція Лондона вважає, що автомобільна аварія біля Музею природознавства є дорожньо-транспортною пригодою, а не терористичною атакою.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Нагадаємо, аварія сталася о 14:20 у суботу, коли біля центрального музею Лондона було повно людей, зокрема туристів із різних країн.

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07 10 2017 22:20
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