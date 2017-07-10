Внаслідок наїзду авто на натовп у Лондоні постраждали 11 людей, – ФОТО

У результаті наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб.

Про це повідомляє AP.

За словами медиків, після інциденту дев'ять осіб госпіталізували. Одна особа була затримана на місці інциденту.

Поліція Лондона вважає, що автомобільна аварія біля Музею природознавства є дорожньо-транспортною пригодою, а не терористичною атакою.



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com

Нагадаємо, аварія сталася о 14:20 у суботу, коли біля центрального музею Лондона було повно людей, зокрема туристів із різних країн.