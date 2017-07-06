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Внаслідок нападів в Ірані постраждали 35 осіб

Також зросла кількість загиблих
Кількість поранених після нападів на парламент Ірану, за даними медиків, зросла до 25 осіб, ще 10 постраждали при нападі на мавзолей імама Хомейні.
Внаслідок нападів в Ірані постраждали 35 осіб Фото: CNN

Під час нападу на парламент загинули п'ятеро людей, на меморіал - ще двоє. Про це повідомляє іранське агентство Fars.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.

Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка

У Мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані і мавзолей Хомейні на південь від іранської столиці.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

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07 06 2017 13:59
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