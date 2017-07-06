Внаслідок нападів в Ірані постраждали 35 осіб

Кількість поранених після нападів на парламент Ірану, за даними медиків, зросла до 25 осіб, ще 10 постраждали при нападі на мавзолей імама Хомейні.

Під час нападу на парламент загинули п'ятеро людей, на меморіал - ще двоє. Про це повідомляє іранське агентство Fars.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.

Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка.

У Мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані і мавзолей Хомейні на південь від іранської столиці.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави".