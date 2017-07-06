CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість поранених після нападів на парламент Ірану, за даними медиків, зросла до 25 осіб, ще 10 постраждали при нападі на мавзолей імама Хомейні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок нападів в Ірані постраждали 35 осіб
Також зросла кількість загиблих
Фото: CNN
Під час нападу на парламент загинули п'ятеро людей, на меморіал - ще двоє. Про це повідомляє іранське агентство Fars.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.
Згодом повідомили, що в Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні. Терористом-смертником виявилася жінка.
У Мережі з'явилися перші фото і відео після атаки на парламент в Тегерані і мавзолей Хомейні на південь від іранської столиці.
Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
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07 06 2017 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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