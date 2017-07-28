Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок нападу терористів "Боко Харам" в Нігерії загинули близько 50 нафторозвідників

Джерело агенства повідомляє, що тіла продовжують надходити
У Нігерії в результаті нападу і викрадення терористичної угруповання "Боко Харам" нафторозвідників загинули щонайменше 50 осіб.
Внаслідок нападу терористів "Боко Харам" в Нігерії загинули близько 50 нафторозвідників Фото: АР

Про це повідомили представники військових, передає AFP.

Органи безпеки Нігерії припускають, що кількість жертв атаки на співробітників державного нафтовидобувного концерну NNPC буде зростати.

"Кількість жертв зростає. Тепер їх понад 50 і надходять нові тіла", − сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, представники збройних сил країни і рятувальники повідомили, що ввечері 25 липня біля села Джибі в штаті Борно на північному сході Нігерії були викрадені геологи та геодезисти, які повинні були займатися нафторозідок неподалік від озера Чад.

Нагадаємо, що нігерійські військові навесні звільнили протягом тижня більш як 800 заручників, які утримувалися терористичним ісламістським угрупованням "Боко Харам".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2017 07:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.