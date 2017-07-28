Внаслідок нападу терористів "Боко Харам" в Нігерії загинули близько 50 нафторозвідників

У Нігерії в результаті нападу і викрадення терористичної угруповання "Боко Харам" нафторозвідників загинули щонайменше 50 осіб.

Про це повідомили представники військових, передає AFP.

Органи безпеки Нігерії припускають, що кількість жертв атаки на співробітників державного нафтовидобувного концерну NNPC буде зростати.

"Кількість жертв зростає. Тепер їх понад 50 і надходять нові тіла", − сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, представники збройних сил країни і рятувальники повідомили, що ввечері 25 липня біля села Джибі в штаті Борно на північному сході Нігерії були викрадені геологи та геодезисти, які повинні були займатися нафторозідок неподалік від озера Чад.

Нагадаємо, що нігерійські військові навесні звільнили протягом тижня більш як 800 заручників, які утримувалися терористичним ісламістським угрупованням "Боко Харам".