CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок кількох атак у сирійському місті Сувейда та на північ від нього.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок низки атак у Сирії майже чотири десятки загиблих
Загинули 38 людей і ще 37 отримали поранення
Фото: AFP
Інформацію про жертв державному телебаченню Ikhbariyah TV підтвердив голова служби охорони здоров'я країни, повідомляє Reuter, інформує "Європейська правда".
У середу вранці террорист-смертник підірвав себе біля ринку міста Суейда, яке утримують сили сирійського президента Башара Асада.
Водночас бойовики "Ісламської деражави" напали на кілька сіл на північному сході від міста. Державні ЗМІ повідомили, що влада проводить у місті операцію із захоплення бойовиків.
Нагадаємо, Меркель обговорила Сирію та Україну з Лавровим і начальником генштабу Росії.
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