Внаслідок обстрілів під Торецьком поранена жінка

Мешканка села Південне госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна після обстрілу.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Жителька с. Південне 1969 року народження госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту. Подія сталася сьогодні близько 13:40. На момент обстрілу жінка знаходилась на подвір'ї свого приватного будинку", – зазначили правоохоронці.

Постраждалу доправили до лікарні, де їй надається необхідна медична допомога.

"Обставини події з'ясовуються. Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", – інформують у поліції.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 червня, російсько-окупаційні війська 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння.

Роботу КПВВ "Майорське" тимчасово припинено.