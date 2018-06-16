Внаслідок обстрілів під Торецьком поранена жінка
Про це повідомляє поліція Донецької області.
"Жителька с. Південне 1969 року народження госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту. Подія сталася сьогодні близько 13:40. На момент обстрілу жінка знаходилась на подвір'ї свого приватного будинку", – зазначили правоохоронці.
Постраждалу доправили до лікарні, де їй надається необхідна медична допомога.
"Обставини події з'ясовуються. Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", – інформують у поліції.
Нагадаємо, за минулу добу, 15 червня, російсько-окупаційні війська 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння.
Роботу КПВВ "Майорське" тимчасово припинено.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"