Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок обстрілів під Торецьком поранена жінка

Поліція розпочала досудове розслідування за кваліфікацією теракт
Мешканка села Південне госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна після обстрілу.
Внаслідок обстрілів під Торецьком поранена жінка Фото: google.com

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Жителька с. Південне 1969 року народження госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту. Подія сталася сьогодні близько 13:40. На момент обстрілу жінка знаходилась на подвір'ї свого приватного будинку", – зазначили правоохоронці.

Постраждалу доправили до лікарні, де їй надається необхідна медична допомога.

"Обставини події з'ясовуються. Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", – інформують у поліції.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 червня, російсько-окупаційні війська 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння.

Роботу КПВВ "Майорське" тимчасово припинено.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2018 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.