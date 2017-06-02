Внаслідок обстрілу бойовиками Курдюмівки на Донеччині загинув 16-річний хлопець

Внаслідок обстрілу бойовиками з міноменітів смт Курдюмівка на Донеччині загинув підліток 2001 року народження.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив начальник головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Бойовики розстрілюють з мінометів Курдюмівку (Торецьк). Надійшла інформація від батьків, що в результаті обстрілу їх син, 2001 року народження, отримав осколкове поранення в серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні", - повідомив він.

За словами Аброськіна, вже в дорозі стало відомо, що хлопець помер. Поліцейські та лікарі все ж таки ідуть до родини аби надати необхідну допомогу.

Нагадаємо, що спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що троє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні АТО в неділю, 5 лютого.

Раніше повідомлялось, що в Авдіївці бойовики влучили в квартиру з п'ятьма дітьми.