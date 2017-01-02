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Внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджена школа та житловий будинок на Луганщині

На щастя, постраждалих немає
Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли Трьохізбенку в Новоайдарському районі зі 120-мм мінометів.
Внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджена школа та житловий будинок на Луганщині Фото: 24tv.ua

Вчора протягом дня бойовики обстрілювали Трьохізбенку зі 120-мм мінометів з боку непідконтрольного українській владі села Сокільники, повідомила прес-секретар ГУ НС в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

"В результаті обстрілу були пошкоджені 20 вікон Трьохізбенської загальноосвітньої школи, розташованої на вул. Щорса, 2, яка в 2016 році була відремонтована і відновлена після обстрілів бойовиків. Внаслідок обстрілу зруйновано дах житлового будинку № 14 по вул. Пархоменка і сільськогосподарські споруди, розташовані у дворі будинку № 29 по вул. Пархоменка", - написала Погукай.

За її словами, постраждалих серед жителів, військовослужбовців та правоохоронців немає.

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Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, яка повинна була відновити електропостачання Авдіївки.

У свою чергу керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін розповів, що наразі в районі Мар'їнки та Красногорівки дотримується режим "тиші".

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01 02 2017 17:15
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