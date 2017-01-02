Внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджена школа та житловий будинок на Луганщині
Вчора протягом дня бойовики обстрілювали Трьохізбенку зі 120-мм мінометів з боку непідконтрольного українській владі села Сокільники, повідомила прес-секретар ГУ НС в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.
"В результаті обстрілу були пошкоджені 20 вікон Трьохізбенської загальноосвітньої школи, розташованої на вул. Щорса, 2, яка в 2016 році була відремонтована і відновлена після обстрілів бойовиків. Внаслідок обстрілу зруйновано дах житлового будинку № 14 по вул. Пархоменка і сільськогосподарські споруди, розташовані у дворі будинку № 29 по вул. Пархоменка", - написала Погукай.
За її словами, постраждалих серед жителів, військовослужбовців та правоохоронців немає.
Читайте також: "Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці
Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі обстріляли ремонтну бригаду, яка повинна була відновити електропостачання Авдіївки.
У свою чергу керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін розповів, що наразі в районі Мар'їнки та Красногорівки дотримується режим "тиші".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- ФОТО Захисники довкілля вперше показали величезну систему рифів біля Амазонки, – Фото
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: