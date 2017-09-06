Внаслідок обстрілу Кам'янки, осколкові поранення отримала дитина
Хлопчик 2002 року народження отримав мінно-вибухову травму. Він був доставлений в лікарню Авдіївки, а після транспортований в госпіталь Покровського, - повідомляє НПУ в Донецькій обл.
Встановлено, що 15-річний підліток отримав поранення за місцем свого проживання по вул. Свободи.
Обстріл почався близько 21:10. При вибуху снаряда дитина знаходилася на вулиці біля будинку, і її поранило осколками. У хлопчика - осколкові поранення обох ніг і грудної клітини.
За даним фактом Дружківським відділенням поліції, до території обслуговування кого входить село Кам'янка, відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.
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