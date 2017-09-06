Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок обстрілу Кам'янки, осколкові поранення отримала дитина

Обстріл почався ввечері, під час вибуху дитина знаходилася на вулиці біля будинку
Бойовики обстріляли село Кам'янка Ясинуватського району, поранена дитина.
Внаслідок обстрілу Кам Фото:Reuters

Хлопчик 2002 року народження отримав мінно-вибухову травму. Він був доставлений в лікарню Авдіївки, а після транспортований в госпіталь Покровського, - повідомляє НПУ в Донецькій обл.

Встановлено, що 15-річний підліток отримав поранення за місцем свого проживання по вул. Свободи.

Обстріл почався близько 21:10. При вибуху снаряда дитина знаходилася на вулиці біля будинку, і її поранило осколками. У хлопчика - осколкові поранення обох ніг і грудної клітини.

За даним фактом Дружківським відділенням поліції, до території обслуговування кого входить село Кам'янка, відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.

Внаслідок обстрілу по комендатурі "Сартана" троє українських військових отримали легку контузію.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 08:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.