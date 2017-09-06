Внаслідок обстрілу Кам'янки, осколкові поранення отримала дитина

Обстріл почався ввечері, під час вибуху дитина знаходилася на вулиці біля будинку

Бойовики обстріляли село Кам'янка Ясинуватського району, поранена дитина.

Хлопчик 2002 року народження отримав мінно-вибухову травму. Він був доставлений в лікарню Авдіївки, а після транспортований в госпіталь Покровського, - повідомляє НПУ в Донецькій обл.

Встановлено, що 15-річний підліток отримав поранення за місцем свого проживання по вул. Свободи.

Обстріл почався близько 21:10. При вибуху снаряда дитина знаходилася на вулиці біля будинку, і її поранило осколками. У хлопчика - осколкові поранення обох ніг і грудної клітини.

За даним фактом Дружківським відділенням поліції, до території обслуговування кого входить село Кам'янка, відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.