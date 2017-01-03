Внаслідок обстрілу Красногорівки мирна жителька дістала осколкове поранення
Зазначається, що під артудар потрапив приватний сектор по вулиці 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування, - повідомляє Головне управління Нацполіції Донецької області.
Жінка під час обстрілу перебувала вдома.
"Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно та поранив її. Постраждала була доставлена в місцеву лікарню, звідки пацієнтку спрямували у медзаклад сусіднього міста", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.
Відзначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.
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