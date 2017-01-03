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Внаслідок обстрілу Красногорівки мирна жителька дістала осколкове поранення

Жінка під час обстрілу перебувала вдома
У результаті артилерійського обстрілу Красногорівки Донецької області мирна жителька 1946 року народження дістала осколкове поранення правої руки.
Внаслідок обстрілу Красногорівки мирна жителька дістала осколкове поранення Фото: Reuters

Зазначається, що під артудар потрапив приватний сектор по вулиці 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування, - повідомляє Головне управління Нацполіції Донецької області.

Жінка під час обстрілу перебувала вдома.

"Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно та поранив її. Постраждала була доставлена в місцеву лікарню, звідки пацієнтку спрямували у медзаклад сусіднього міста", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.

Відзначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.

 

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01 03 2017 21:59
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