Внаслідок обстрілу Красногорівки мирна жителька дістала осколкове поранення

Жінка під час обстрілу перебувала вдома

У результаті артилерійського обстрілу Красногорівки Донецької області мирна жителька 1946 року народження дістала осколкове поранення правої руки.

Зазначається, що під артудар потрапив приватний сектор по вулиці 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування, - повідомляє Головне управління Нацполіції Донецької області.

Жінка під час обстрілу перебувала вдома.

"Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно та поранив її. Постраждала була доставлена в місцеву лікарню, звідки пацієнтку спрямували у медзаклад сусіднього міста", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) двоє українських військових загинули, ще четверо зазнали поранень.