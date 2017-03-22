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Внаслідок обстрілу опорного пункту близько Авдіївки загинув український військовий, – штаб АТО

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою
За попередньою інформацією в результаті обстрілу бойовиками опорного пункту неподалік Авдіївки загинув військовослужбовець Збройних сил України.
Внаслідок обстрілу опорного пункту близько Авдіївки загинув український військовий, – штаб АТО Фото: АFР

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО в Facebook.

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ по всій лінії розмежування.

"За попередньою інформацією, в результаті обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Протягом дня на даному напрямку противник застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети, протитанкові керовані ракети і міномети калібру 82 мм.

Нагадаємо, починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО не припиняються, бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ (Збройних сил України).

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22 03 2017 22:00
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