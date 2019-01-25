CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики біля селища Катеринівка на Луганщині обстріляли автомобіль українських військових. Один боєць Збройних сил загинув, ще четверо поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок обстрілу авто поблизу "Золотого" загинув український військовий, ще четверо поранено
Деталей обстрілу в Міноборони не надали
Фото: facebook.com/ato.news
Українські військові відповіли на обстріл "завдавши противнику втрат", повідомило Міністерство оборони з посиланням на оперативні дані штабу Операції об’єднаних сил.
Інших деталей обстрілу в Міноборони не надали.
Червоним позначено лінію зіткнення на Донбасі
За добу 24 січня на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим тиші. Жоден український військовий не постраждав.
Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.
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