Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок обстрілу авто поблизу "Золотого" загинув український військовий, ще четверо поранено

Деталей обстрілу в Міноборони не надали
Бойовики біля селища Катеринівка на Луганщині обстріляли автомобіль українських військових. Один боєць Збройних сил загинув, ще четверо поранені.
Внаслідок обстрілу авто поблизу "Золотого" загинув український військовий, ще четверо поранено Фото: facebook.com/ato.news

Українські військові відповіли на обстріл "завдавши противнику втрат", повідомило Міністерство оборони з посиланням на оперативні дані штабу Операції об’єднаних сил.

Інших деталей обстрілу в Міноборони не надали.


Червоним позначено лінію зіткнення на Донбасі   

За добу 24 січня на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим тиші. Жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2019 13:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.